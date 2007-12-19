Крим захистився від модифікованої продукції

Верховна Рада АРК ввела заборону на ввезення немаркованої генетично модифікованої продукції на територію автономії.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено на сьогоднішньому пленарному засіданні кримського парламенту.

Як повідомив лідер фракції «Блок Наталії Вітренко «Народна опозиція» Валерій ІВАНОВ, у даний час в Україні, зокрема й на території АРК, широко розповсюджуються посівні площі, зайняті генетично модифікованими сортами рослин. Наслідки появи таких рослин людство виявлятиме лише в наступних поколіннях.

За словами В.ІВАНОВА, заборона на використання у вигляді сировини для виробництва дитячого харчування генетично модифікованої продукції, а також ввезення і її реалізацію на території України регламентує Закон України про дитяче харчування. Проте кримська влада вирішила піти далі і заборонити ввезення, виробництво і реалізацію генетично модифікованих продуктів дитячого харчування без наявності відповідного маркування. «Пропонуємо заборонити ввезення, виробництво і реалізацію генетично модифікованих продуктів харчування, в яких є 0,99% генетично модифікованих організмів без наявності відповідного маркування», – заявив В.ІВАНОВ.

Ухвалення такого рішення обумовлене необхідністю припинення безконтрольного розповсюдження і виробництва на території Криму продукції, яка містить генетично модифіковані компоненти рослинного і тваринного походження.

Відповідно до рішення ВР АРК, кримський уряд здійснюватиме контроль за розповсюдженням і виробництвом генетично модифікованих продуктів харчування, а також вестиме суворий облік посівних площ, що використовуються для вирощування генетично модифікованих сортів рослин. Крім того, реалізація генетично модифікованих продуктів харчування здійснюватиметься за наявності відповідного маркування із зазначенням якісного складу таких продуктів.