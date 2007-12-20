Погода в Криму на 20-21 грудня

Вітер 15-20 м/с

За прогнозами синоптиків, сьогодні, 20 грудня, в Криму невеликий сніг, мокрий сніг. Температура вдень від 3° морозу до 2° тепла, вночі 0-5° морозу. Вітер північно-західний 15-20 м/с. Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 21 грудня (п’ятниця) на кримському півострові невеликі опади Температура вдень від 1° морозу до 4° тепла, вночі 0-5° морозу. Вітер північно-західний 15-20 м/с.

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