У мусульман - Курбан-байрам
10:19, 20 грудня 2007Крым
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Свято співпадає з останнім днем Хаджу
Мусульмани відзначають сьогодні День жертвопринесення або Курбан-байрам.
Як повідомляє радіо «Свобода», свято традиційно співпадає з останнім днем Хаджу - щорічного паломництва до Мекки.
У долині Міна в Саудівській Аравії завершується традиційний ритуал ”побиття камінням диявола” - паломники кидають каміння в стелу, що символізує злі сили.
У попередні роки під час цього обряду в тисняві гинули сотні людей. Цього року саудівська влада вжила надзвичайних заходів безпеки.
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