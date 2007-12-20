У мусульман - Курбан-байрам

Мусульмани відзначають сьогодні День жертвопринесення або Курбан-байрам.

Як повідомляє радіо «Свобода», свято традиційно співпадає з останнім днем Хаджу - щорічного паломництва до Мекки.

У долині Міна в Саудівській Аравії завершується традиційний ритуал ”побиття камінням диявола” - паломники кидають каміння в стелу, що символізує злі сили.

У попередні роки під час цього обряду в тисняві гинули сотні людей. Цього року саудівська влада вжила надзвичайних заходів безпеки.