Нас вже - 46,5 мільйонів

Українців щорік меншає - такі невтішні дані наводить Державний комітет статистики. Лише протягом 2007-го кількість співвітчизників впала до рівня 46 мільйонів 490 тисяч, повідомляє 5 канал.

За перші 10 місяців цього року у країні народилося удвічі менше менше українців, ніж померло. А кількість одружень і цьогоріч набагато менша, аніж ролзучень.

Ще 2002-го, коли проводили останній перепис, в Україні жило понад 48 мільйонів осіб.