У Ялті госпіталізовано 3 моряків

На зовнішньому рейді ялтинського порту з турецького суховантажу „Білгілі-Бірадерлер” зняті 3 моряків, які отруїлися.

Як повідомляє прес-служба МНС України, 19-го грудня о 22:30 від капітана суховантажного судна „Білгілі-Бірадерлер” (прапор Туреччина, порт припису -Стамбул, екіпаж - 9 громадян Туреччини, вантаж - 1400 тонн феросиліцію), що прямувало з українського порту Керч до порту Діліскілесі (Туреччина) та стало на якір на зовнішньому рейді порту Ялта, надійшло повідомлення до диспетчерської служби Ялтинського морського торговельного порту про погіршення самопочуття 3 членів екіпажу та необхідність надання їм медичної допомоги.

Сьогодні вночі постраждалі з ознаками отруєння були зняті з корабля та госпіталізовані до Лівадійської лікарні. "Стан їхнього здоров’я задовільний", - кажуть у МНС.

Решта 6 членів екіпажу перебувають на борту судна.

Ситуація контролюється Севастопольським Морським координаційним аварійно-рятувальним центром МНС і Головним управлінням МНС України в Криму.