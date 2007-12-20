В ”Артеку” - Всесвітній форум дітей

З 15 липня по 4 серпня 2008 року у Міжнародному дитячому центрі “Артек” (Велика Ялта, Крим) проходитиме Всесвітній форум дітей.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомила голова правління Всеукраїнського благодійного Фонду Надії і Добра Валентина ДОВЖЕНКО.

Вона нагадала, що з 2002 року в “Артеку” щорічно проходить міжнародний фестиваль “Змінимо світ на краще!” і цього року діти виступили з ініціативою провести всесвітній форум дітей. За її словами, за 6 років в Україні у рамках фестивалю побували діти з більш як 30 країн світу.

“Ми, мабуть, не додумались би до всесвітнього форуму, якби не ініціатива дітей з 32 країн”, - сказала В.ДОВЖЕНКО.

Вона розповіла, що діти звернулись до ООН і лідерів своїх держав, які підтримали цю ініціативу.

За словами В.ДОВЖЕНКО, вона передала Генеральної Асамблеї ООН звернення дітей-учасників 6-го фестивалю “Змінимо світ на краще!” з приводу проведення форуму. За її словами, на сьогодні відповідне звернення було розповсюджено як офіційний документ ООН.

В.ДОВЖЕНКО зауважила, що Всесвітній форум дітей проходитиме за підтримки Президента України Віктора ЮЩЕНКА, Міністерства з питань сім’ї, молоді та спорту, МЗС, Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). Також зараз готується відповідна постанова уряду.

Вже розроблено порядок проведення форуму та вимоги для делегацій.

“Думаю, що у рамках міжнародного фестивалю “Змінимо світ на краще!” пройде Всесвітній форум дітей, у рамках якого діти з різних країн зможуть поспілкуватись один з одним, показати свої таланти та свої національні традиції, подружитись і поїхати з почуттям дружби дітей всієї планети”, - додала вона.