Підняття танкера відклали до весни

Підняття носової частини танкера «Волгонефть-139», що розламався і затонув через шторм у Керченській протоці 11 листопада, відкладений до весни, повідомив на прес-конференції в Ростові-на-Дону начальник Південного регіонального центру МНС РФ Олександр Колупаєв, передає РІА «Новини».

«Ми своє завдання виконали: зібрали мазут, відкачали нафтопродукти з носової частини танкера - далі робота Мінтрансу», - сказав він.

О.Колупаєв зазначив, що, на думку Мінтрансу, носова частина судна не представляє загрози для суден, які проходять, вона відзначена на всіх картах, і штурмани знають про неї. Тому всі роботи логічно провести навесні після завершення штормів у цьому районі.

"Ми питання поставили перед Мінтрансом, чи слід носову частину евакуювати звідти, але відповідь була такою - на сьогоднішній день вона не заважає і відмічена на всіх картах", - сказав начальник Південного регіонального центру МНС РФ.