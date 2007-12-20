Вартові закону відзначають свято

Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим Володимир ХОМЕНКО вітає правоохоронців та ветеранів органів внутрішніх справ із їх професійним святом - Днем міліції.

"Щиро вітаю вас із 16-ю річницею створення міліції України, святом тих, хто обрав своєю професією справу зміцнення законності й правопорядку в державі, захист життя, здоров’я, прав та свобод громадян, хто віддано стоїть на сторожі миру та злагоди у нашій країні", - йдеться у вітанні В.ХОМЕНКА.

Він каже, що прийнятий у грудні 1991 року Верховною Радою України Закон “Про міліцію” визначив основні правові засади діяльності однієї з найважливіших державних структур – Міністерства внутрішніх справ. "Ця подія в новітній історії нашої країни має велике значення, оскільки наявність власних правоохоронних органів є однією з найсуттєвіших ознак суверенітету держави", - відзначив В.ХОМЕНКО.

Він переконаний, що правоохоронці завжди будуть "вірні своєму благородному і відповідальному покликанню", будуть надійними захисниками добра й справедливості.