На Ангарському полігоні - стрільби

На Ангарському полігоні в Криму сьогодні військовослужбовці частин і підрозділів Військ берегової оборони Військово-Морських Сил ЗС України приступили до виконання вправ навчальних стрільб зі стрілецької зброї.

Як повідомили УНІАН в управлінні прес-служби Міноборони України, загалом, до проведення стрільб залучено близько 380 військовослужбовців.

Першими до виконання вправ стрільб приступили офіцери Центру військ берегової оборони ВМС України.

Як зазначив начальник оперативного відділу Центру військ берегової оборони ВМС України підполковник Микола СЕРГІЄНКО, "сьогодення потребує від кожного офіцера виконувати нормативи стрільб на “відмінно”, адже від цього залежить його авторитет, повага до нього з боку підлеглих". "Виконання вправ стрільб із стрілецької зброї двічі на місяць дозволить нам у найкоротший термін вивести усіх військовослужбовців на результат не нижче ніж “добре”. Вже наступного тижня ми знову будемо перевіряти рівень вогневої підготовки особового складу", - зазначив підполковник.

У Міноборони кажуть, що усі об’єкти інфраструктури Ангарського полігону, де тривають заняття, підготовлені до проведення стрільб, військовослужбовці проінструктовані з правил техніки безпеки під час виконання вправ стрільб.