Грач впливовіше Джемілєва та Гриценка?

Президент України Віктор ЮЩЕНКО названий журналом новин «Фокус» найвпливовішим українцем у 2007 році.

Відповідний рейтинг 200 найвпливовіших осіб України був оприлюднений сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Як повідомив головний редактор журналу «Фокус» Михайло ГЛАДКИЙ, у першу десятку впливових українців також ввійшли прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, народний депутат від Партії регіонів, співвласник «СКМ-холдинг» Рінат АХМЕТОВ, лідер Партії регіонів, екс-прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ, глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА, співвласник групи «Приват» Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ, власник групи «Інтерпайп» Віктор ПІНЧУК, голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК, міністр внутрішніх справ, лідер блоку НУ-НС Юрій ЛУЦЕНКО і лідер фракції Блоку Литвина у ВР Володимир ЛИТВИН.

За словами М.ГЛАДКОГО, до рейтингу ввійшли ті українці, які дійсно впливають на політичні, економічні і соціальні процеси в країні. Він наголосив, що рейтинг є підведенням підсумків за 2007 рік і базовим прогнозом розподілу сил на початок наступного року.

М.ГЛАДКИЙ зазначив, що, даючи оцінку кожному претенденту, журнал керувався наступними критеріями: вплив на ухвалення державних рішень, масштаби бізнесу і вплив на економічні процеси в країні, вплив на громадську думку, ухвалення судових рішень і родинні зв`язки.

У зв`язку з цим, за його словами, в рейтингу мало традиційних «улюбленців» преси і багато абсолютно невідомих суспільству імен. Крім того, підкреслив М.ГЛАДКИЙ, в рейтингу більшість складають політики, представники великого бізнесу, представники регіональних еліт, релігійні діячі, керівники провідних вузів, і практично немає діячів культури і шоу-бізнесу.

Кримчани теж потрапили до рейтингу 200 найвпливовіших осіб України:

№ 75 - Леонід Грач (нардеп, лідер комуністів Криму),

№ 99 - Мустафа Джемілєв (нардеп, лидер Меджлісу кримських татар),

№ 100 - Емиралі Аблаєв (Муфтий мусульман Крыму),

№ 129 - Сергій Куніцин (голова МДА Севастополя, президент СК "Таврія"),

№ 130 - Анатолій Гриценко (голова ВР Криму),

№ 153 - Борис Дейч (екс-спікер автономії, нардеп),

№ 160 - Віктор Шемчук (екс-прокурор АРК, нардеп),

№ 199 - Лев Мірімський (лідер фракції "Союз" в ВР АРК).