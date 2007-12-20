Тимошенко - особистість, Литвин - пестун

Журнал «Кореспондент» в рамках свого щорічного проекту визнав прем`єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО Особистістю 2007 року.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомила заступник головного редактора журналу «Корреспондент» Ганна МОРОЗ.

«На шостому році існування цього проекту ми хотіли нарешті присудити це звання не політику. Але Юлія ТИМОШЕНКО не залишила нам шансів. Сила і надзвичайна завзятість на шляху до мети принесли їй звання Особистості року», - сказала Г.МОРОЗ.

За її словами, в номінації «Відкриття року» переміг голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК, в номінації «Комбінатор року» - глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА, в номінації «Улюбленець долі року» - лідер однойменного блоку Володимир ЛИТВИН.

«Оратором року визнаний мер Харкова Михайло ДОБКІН за спробу записати звернення до городян. Ця історія принесла кілька днів радості всім українцям, в яких є Інтернет, де можна було побачити цей запис. Це на кілька днів паралізувало роботу офісів у всіх великих містах країни», - додала Г.МОРОЗ.

За її словами, Латифундистом року визнаний секретар Київської міськради Олесь ДОВГИЙ за земельний скандал у столиці, коли за один день було роздано найбільшу кількість земельних ділянок.

За версією «Корреспондента», Порушником року став Сергій КАЛИНОВСЬКИЙ (пасинок бізнесмена Дмитра ФІРТАША) за дорожньо-транспортну пригоду, в якій загинуло двоє людей.

У свою чергу, оглядач журналу Олександр ПАСХАВЕР повідомив, що Переможцем року визнано Григорія СУРКІСА за новину про проведення в Україні фінальних матчів Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Футболістом року визнано кращого гравця Чемпіонату Росії українця Анатолія ТИМОЩУКА, Куражем року став Андрій ДАНИЛКО за ексцентричний виступ і друге місце на «Євробаченні-2007».