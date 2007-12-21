Партія регіонів проти кадрових чисток

Партія регіонів протестує проти «кадрових чисток».

Згідно з розміщеною на офіційному сайті ПР заявою, "ще не висохло чорнило на постановах про призначення нових міністрів, як влада розпочала кадрові чистки".

"Знов, як і в 2005 році, під звільнення з політичних мотивів потрапляють професіонали, ті, хто сумлінно працює на благо України", - йдеться в заяві.

ПР заявляє, що «народ пам`ятає, якими цинічними методами користувалися «помаранчеві», вичищаючи з робочих місць досвідчених фахівців тільки тому, що вони мали інші політичні погляди або ж працювали під керівництвом політичних опонентів».

Партія регіонів заявляє про відновлення діяльності в усіх регіонах України комітетів захисту громадян від репресій за політичними мотивами.