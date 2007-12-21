Погода в Криму на вихідні

У суботу та неділю в Криму без істотних опадів.

За прогнозами синоптиків, 22 грудня (субота) на півострові температура вдень від 2° морозу до 3° тепла, вночі 4° морозу до 1° тепла. Вітер північно-західний 15-20 м/с

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 23 грудня (неділя) в Криму температура вдень від 3° морозу до 2° тепла, вночі 2-7° морозу. Вітер північно-західний 7-12 м/с.

Сьогодні в Криму, як повідомляє МНС в АРК, вітер північно-західний 4 м/с, температура вночі від 5° морозу до 0, вдень від 2° морозу до 3° тепла. Місцями дощ, сніг, ожеледиця.