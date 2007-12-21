Моряки-турки виписані з лікарні

3 моряків, які були зняті з турецького суховантажу „Білгілі-Бірадерлер” та госпіталізовані з ознаками отруєння до Лівадійської лікарні, виписані за власним бажанням.

Як повідомляє Головне управління МНС України в Криму, потерпілі були виписані за власним бажанням в задовільному стані.

Капітанові судна надані необхідні рекомендації.

Суховантаж «Белгелі-біредерлер» залишив акваторію Ялтинського морського пасажирського порту і пішло заданим маршрутом.

Як повідомляв УНІАН, 19-го грудня о 22:30 від капітана суховантажного судна „Білгілі-Бірадерлер” (прапор Туреччина, порт припису - Стамбул, екіпаж - 9 громадян Туреччини, вантаж - 1400 тонн феросиліцію), що прямувало з українського порту Керч до порту Діліскілесі (Туреччина) та стало на якір на зовнішньому рейді порту Ялта, надійшло повідомлення до диспетчерської служби Ялтинського морського торговельного порту про погіршення самопочуття 3 членів екіпажу та необхідність надання їм медичної допомоги.

Постраждалі з ознаками отруєння були зняті з корабля та госпіталізовані до Лівадійської лікарні.