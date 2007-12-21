Мер Сімферополя отримав нашийний знак (фото)

Міський голова Сімферополя Геннадій БАБЕНКО зайняв перше місце в номінації «Державні і суспільні діячі» Всеукраїнського рейтингу «Особистість року-2007». Перше місце він розділив з мером м. Марганець (Дніпропетровська область) Сергієм КУЗНЕЦОВИМ.

Генеральний директор Асамблеї ділових кіл України, яка є засновником даного рейтингу, Антон САВВОВ вручив Г.БАБЕНКО пам`ятний нашийний знак «Особистість долі-2007», фрачний знак-мініатюру і іменний диплом лауреата рейтингу.

А.САВВОВ заявив, що Г.БАБЕНКО "дуже активна людина, дійсний патріот Сімферополя". "Завдяки ньому рейтинг міста постійно росте, про нього дізнаються в різних куточках світу", - каже А.САВВОВ.

У свою чергу Г.БАБЕНКО подякував за нагороду А.САВВОВА, а також всіх співробітників Сімферопольського міськвиконкому і депутатський корпус. «Ця нагорода – загальна, тому що завдяки нашим спільним зусиллям в останніх 1,5 року Сімферополя почав стрімко розвиватися», - відзначив мер Сімферополя.

Довідка. Асамблея ділових кіл України заснована на I Конгресі ділових, наукових і творчих кіл України в грудні 1998 року. Асамблея - Всеукраїнський суспільний інститут по створенню проектів і програм, сприяючих формуванню позитивного іміджу окремих лідерів, кращих підприємств, міст і регіонів, України в цілому.

Всеукраїнський рейтинг «Особистість року» заснований у 2004 році. Нагорода вручається «за особливо видатні успіхи протягом року в професійній, соціально-політичній і суспільній діяльності». Номінації рейтингу: «Державні і суспільні діячі», «Лідери промисловості і бізнесу», «Діячі науки, культури, мистецтва». Інформаційними джерелами формування рейтингу є соціологічні опити громадської думки, анкетування; рекомендації спеціалізованих організацій і установ, музеїв, бібліотек, учбових закладів; контент-аналіз документів і періодичних видань та ін.