«Студентське братство» закликає підняти ціну за базування ЧФ РФ

Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Студентське братство» закликає новий уряд підняти ціну за базування Чорноморського флоту Росії в Україні.

Як повідомив кореспонденту УНІАН лідер «Студентського братства» Олег ЯЦЕНКО, «ми пропонуємо нарешті виконати урядове розпорядження колишнього прем’єра Юрія ЄХАНУРОВА - здійснити інвентаризацію місць базування Чорноморського флоту Росії у Криму та запропонувати Росії справжню, кількамільярдну ціну оренди тисяч об’єктів державного майна України та 18 тисяч гектарів земельних ділянок, які за безцінь експлуатуються російськими військовими».

За словами О.ЯЦЕНКА, саме сьогодні, 21 грудня, виповнюється два роки урядовому розпорядженню №555-р про інвентаризацію майна, що використовує ЧФ Росії, «але з сумом доводиться констатувати, що воно цілком провалене».

Як додав О.ЯЦЕНКО, «Студентське братство» закликає правоохоронні органи притягти до відповідальності за службову недбалість представників «антикризової коаліції», зокрема, голову Фонду держмайна Валентину СЕМЕНЮК та екс-міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА, «які потурали правопорушенням з боку ЧФ РФ», і це, на думку О.ЯЦЕНКА, «призвело до багатомільярдних збитків для української економіки та підриву національного суверенітету». Основним недоліком у їхній роботі О.ЯЦЕНКО вважає «відсутність договорів оренди на будь-які із понад 4 500 об’єктів, які можуть бути передані (але фактично ще не передані) в оренду російській стороні та використовуються Росією цілком незаконно, на майже безоплатній основі».

На думку лідера «Студентського братства», причиною небажання росіян розпочинати орендні відносини є те, що «підписання договору оренди передбачає встановлення ціни оренди на кожен об’єкт і кожну земельну ділянку, що означатиме багатократне збільшення суми орендної плати, чого й боїться російська сторона».

Як стверджує О.ЯЦЕНКО, після підписання пооб’єктних договорів оренди розмір орендної плати «може становити вартість однієї “Криворіжсталі” на рік і дозволить за один рік погасити заборгованість України за російські енергоносії, що згадується в угодах 1997 року».

Тому, вважає він, «новий уряд повинен негайно запропонувати ринкову ціну базування ЧФ РФ, чим можна значно поповнити державний бюджет наступного року, адже українсько-російські угоди 1997 року передбачають розрахунки прямими платежами з боку Росії, починаючи з 1 січня 2008 року».

О.ЯЦЕНКО також повідомив, що «для спонукання нової влади до вирішення кримських проблем «Студентське братство» найближчим часом проведе низку демонстрацій та громадських інспекцій українських об’єктів, які незаконно утримуються Чорноморським флотом Росії».