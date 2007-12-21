Голова МЗС: Настає момент істини

Чергове засідання підкомісії з питань функціонування Чорноморського флоту РФ на території України Міждержавної українсько-російської комісії відбудеться після 15 січня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції у Києві міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО.

За його словами, українська сторона провела необхідну підготовчу роботу для цього засідання, передусім з питань інвентаризації об’єктів.

Міністр повідомив, що Україна і Росія підійшли до повного порозуміння у питанні визначення прав та обов’язків військовослужбовців ЧФ РФ, які тимчасово перебувать на території України.

«Ми зрозуміли і маємо чітке уявлення про те, що треба робити у сфері військово-політичних питань. Отже, настає момент істини, коли треба приймати відповідні рішення», - сказав В.ОГРИЗКО.