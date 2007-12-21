Комуністи назбирали десятки тисяч підписів

Десятки тисяч людей у Криму підписалися під Маніфестом Антифашистського фронту, стверджують комуністи Криму.

Як повідомляє прес-служба Кримського республіканського комітету КПУ, за даними завідувача ідеологічним відділом Кримського рескомітету Комуністичної партії Олексія НЕСТЕРЕНКА, у Сімферопольському районі зібрано 30 тисяч підписів, у Советському районі - 15 тисяч підписів, у Чорноморському районі – 10 тисяч підписів. "Аналогічна картина в Нижньогірському, Джанкойськом, Красноперекопськом та інших районах автономії", - кажуть комуністи.