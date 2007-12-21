Тимошенко їх, як лохів, розводить...

Юлія Тимошенко складе конкуренцію Віктору Ющенку на наступних президентських виборах, у цьому абсолютно упевнений народний депутат України третього і четвертого скликань Олександр Волков.

"Але для досягнення своєї мети їй треба виконати всього лише одну передвиборну обіцянку... їй треба починати повертати заощадження, буквально із завтрашнього дня. Поки її не зняли, вона повинна зробити хоч би одну виплату. Хай її знімуть – хоч в січні, в грудні, але вона зобов`язана це вирішити! І все, відмінний трамплін для президентства готовий! - вважає політик. - Віктор Андрійович не розуміє, в який капкан він потрапив. Адже він сам колись на цій хвилі вискочив...".

О.Волков сказав: "Юля зараз робить все правильно, вона їх, як лохів, розводить, вона просто красуня. Їй зараз не потрібно економіку витягувати, їй треба тільки робити заяви про наміри. Їй треба зробити виплату, і вона національний герой!"

Повністю інтерв`ю Олександра Волкова агентству УНІАН читайте тут