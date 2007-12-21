У Криму підвели підсумки конкурсу "Журналіст року-2007".

Як повідомляє прес-служба Радміну, голова парламенту автономії Анатолій ГРИЦЕНКО вручив перехідний приз голови Верховної Ради редакторові відділу новин ГТРК «Крим» Ірині МУЛЬД.

Перехідний приз Ради міністрів Криму «Тотум-медіа» (який вручив голова Ради міністрів АРК Віктор ПЛАКІДА) отримав журналіст Микола СЕМЕНА.

За рішенням жюрі головний приз і звання «Журналіст року-2007» в нинішньому конкурсі присуджені Наталії АСТАХОВОЇ (редакторові відділу газети «Кримська правда»).

Переможцями конкурсу, зокрема, стали:

- у номінації «Тележурналіст» - Наталія САФІХАНОВА (власний кореспондент телеканалу «1+1» в Криму),

- у номінації «Радіожурналіст» - Ірина ІВАНЧЕНКО (автор і ведуча програми «Регіон експрес» на радіо «Рекорд»),

- у номінації «Журналіст друкарських засобів масової інформації» - Сергій ВІННИК (журналіст газети «Перша кримська»),

- у номінації «Фотокореспондент» - Альгимантас МАСЕНАС (завідувач відділом ілюстрації «Кримської газети»).

«Кращою акцією для ЗМІ» визнана «Висадка Медіа-лісу», проведена прес-службою Республіканського комітету з лісового і мисливського господарства АРК.

Приз у номінації «За професійну підготовку журналістів» вручений Галині БОГДАНОВИЧ (деканові факультету слов`янської філології і журналістики Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського).

Призи в номінаціях «За толерантність» вручені редакції газети «Перша кримська» і Національної редакції ГТРК «Крим». «За розвиток малої преси» - редакції газети «Приазовська зірка».