У Криму теща покусала зятя

Кримчани незвичайним способом з`ясовують відносини перед Новим роком.

Як повідомили УНІАН в ЦГЗ Головного управління МВС України в Криму, тільки за останні дні в лікарнях Сімферополя опинилися декілька чоловік, яких покусали за ніс.

З діагнозом укушена рана носа потрапив до лікарні 21-річний симферополец. Як з`ясувалося, в пориві гніву хлопця укусила за ніс ... теща. «Вирішивши показати, хто в будинку головний, жінка накинулася на зятя з кулаками. Але чоловік пішов від ударів і, намагаючись заспокоїти розлючену жінку, схопив її за руки. Від такого протистояння теща шаленіла і, вискалившись, схопила родича зубами за ніс», - повідомили в міліції.

По даному факту перевірку проводять дільничні.

Крім цього, в лікарні опинився 29-річний чоловік. Працівник автобази посварився з клієнтом, що прийшов до нього. В ході скандалу покупець укусив працівника за ніс.