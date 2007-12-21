Янукович створив свій уряд

Лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА обрано главою опозиційного уряду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі опозиційного уряду, таке рішення було ухвалене сьогодні на засіданні цього уряду.

Міністром фінансів обраний Микола АЗАРОВ, міністром економіки – Ірина АКІМОВА, міністром оборони – Олександр КУЗЬМУК, міністром внутрішніх справ – Микола ДЖИГА, міністром палива і енергетики – Юрій БОЙКО, міністром вугільної промисловості – Сергій ТУЛУБ, міністром транспорту і зв`язку – Василь КОЗАК, міністром праці та соціальної політики – Михайло ПАПІЄВ, міністром освіти і науки – Дмитро ТАБАЧНИК, міністром закордонних справ – Костянтин ГРИЩЕНКО, міністром юстиції – Олександр ЛАВРИНОВИЧ, міністром охорони навколишнього середовища – Анатолій ТОЛСТОУХОВ, міністром сільського господарства – Віктор СЛАУТА, міністром з питань житлово-комунального господарства – Олександр ПОПОВ, міністром у справах молоді і сім`ї – Віктор КОРЖ, міністром промисловості – Анатолій КІНАХ, міністром з питань надзвичайних ситуацій – Нестор ШУФРИЧ, міністром будівництва і регіонального розвитку – Володимир ЯЦУБА.

Головою Нацбанку став Сергій ЛЬОВОЧКІН, головою Державної податкової адміністрації – Інна БОГОСЛОВСЬКА.

Для інших учасників опозиції збережені вакансії голів СБУ, Державної митної служби, міністра культури.