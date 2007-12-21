АМКУ порушив справу на філію «Кримтеплокомуненерго»

16:55, 21 грудня 2007
Крым
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Зловживали монопольним становищем

Кримське відділення Антимонопольного комітету України (АМКУ) порушило справу за ознаками зловживання монопольним становищем з боку орендного підприємства «Кримтеплокомуненерго» в особі Ялтинської філії.

Як повідомляє прес-служба АМКУ, кримське відділення з’ясувало, що рішенням Ялтинська міськрада визначила виконавцями послуг теплопостачання в Ялті житлово-експлуатаційні організації. Ті, в свою чергу, уклали з Ялтинською філію «Кримтеплокомуненерго» договори щодо надання населенню послуг теплопостачання. Зокрема, філії було передано функції щодо ведення особистих рахунків споживачів, укладання з ними індивідуальних договорів на надання житлово-комунальних послуг і т.п. "Незважаючи на те, що населення фактично здійснює прямі розрахунки з теплопостачальною організацією, філія підприємства відмовлялася укладати з населенням договори про надання послуг теплопостачання (опалення та гарячого водопостачання)", - кажуть в АМКУ. 

Також філія підприємства відмовлялася проводити перерахунки за неякісно надані послуги ЖКГ.

Натомість, філія нараховувала споживачам плату за послуги гарячого водопостачання за дні, коли послуга взагалі не надавалася.

 

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