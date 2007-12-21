Кримчан дурять всі, кому не лінь

Кримське відділення Антимонопольного комітету порушило декілька справ за ознаками зловживання монопольним становищем.

Як повідомляє прес-служба АМКУ, так, зокрема, порушено справу за ознаками зловживання монопольним становищем з боку Держаної хлібної інспекції АР Крим. "Під час перевірки кількісно-якісних показників збереження зерна, продуктів його переробки та насіння олійних культур інспекція неправомірно завищувала у 1,2 рази вартість платних контрольно-інспекційних послуг", - зазначили в АМКУ. Наразі Кримське відділення комітету проводить розслідування.

Порушено справу за ознаками зловживання монопольним становищем з боку „Кримтеплиці”. Як з’ясувало Відділення, товариство встановлювало різні умови та ціни під час реалізації тепличних овочів. Зокрема, „Кримтеплиця” безпідставно змінювала ціну по декілька разів на день. Триває розслідування.

Крім того, відділення АМКУ рекомендувало Сакському районному відділу земельних ресурсів припинити дії з ознаками антиконкурентних дій. Цей райвідділ порушував терміни розгляду, по декілька разів повертав на доопрацювання проекти землевпорядних документів, які готувалися посередницькими організаціями. При цьому відділ надав переваги одному з підприємств, приймаючи від нього зазначені документи без жодних зауважень та ін.