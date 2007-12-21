У Севастополі - конкурс краси гризунів

Напередодні Року Пацюка

22 грудня у Севастополі відбудеться благодійний конкурс "Пацюк-2008". Конкурс краси гризунів, який пройде у дитячому оздоровчому містечку "Лукомор’я", пройде в трьох номінаціях - Найкрасивіша, Найкрасивіше вбрання, Найшвидша. У конкурсі напередодні Року Пацюка зможуть взяти участь власники домашніх тварин сімейства гризунів зі своїми вихованцями - пацюками, хом’яками та морськими свинками. Переможців "Пацюка-2008" чекають смачні призи. Власники тварин отримають подарунки. За матеріалами Кореспондента

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