У Криму затримано двох росіян-втікачів

Кримські оперативники затримали по черзі двох росіян, що втекли з в`язниць.

Як повідомляє ЦГЗ міліції Криму, перший був засуджений в Росії ще на початку 90-х роки на 14 років, але втік і практично без грошей і документів зміг перебратися до Криму. "Росіянин ховався до грудня поточного року, і не просто ховався. У Криму він зумів здобути вищу освіту, обзавестися сім`єю, дитиною, відкрити свій невеликий бізнес і навіть їздити в країни Євросоюзу", - кажуть у міліції. Все це він робив по підроблених документах.

Другий російський втікач мешкав у Криму 2 роки. До цього у Москві він, орудуючи ножем, відправив на лікарняне ліжко трьох співвітчизників, за що і був засуджений. Через рік росіянин втік і приїхав до Криму. "По російських і українських просторах він пересувався електричками, а межу переходив полями. Опинившись в Криму, росіянин зв`язався зі своєю сім`єю, рідні стали присилати йому продуктові посилки і гроші", - повідомляє ЦГЗ. Росіянин купив дачу під Феодосією. Кримські правоохранітелі узяли росіянина, коли він на залізничній станції Феодосія отримував з Москви чергову продуктово-грошову посилку.

В даний час вирішується питання про передачу обох росіян РФ.