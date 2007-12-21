Квартирних злодіїв пов`язали на спецпосту

На спецпосту «Турецький вал» був зупинений автомобіль «Опель», в якому знаходилися троє громадян Грузії - їх обгрунтовано підозрюють в скоєнні цілої серії квартирних крадіжок в Ялті, Алушті і Судаку

За даними оперативників, грузинські квартирні злодії скоювали злочини впродовж 2006-2007 років, повідомляє ЦГЗ міліції Криму.

"Методика крадіжок зазвичай була різною. Злодії проникали в будинки кримчан як вдень, так і вночі. Вони користувалися і відмичками, і підбором ключів, нерідко зламували двері, і навіть проникали в квартири шляхом вільного доступу", - кажуть правоохоронці.

Коли про злодіїв було зібрано достатньо інформації, а іх особи встановили, орієнтування були розіслані у всі підрозділи. Саме по цих орієнтуваннях квартирних злодіїв затримали співробітники ДАІ на спецпосту «Турецький вал».

Зараз чоловіки знаходяться під вартою.