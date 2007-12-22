”Кримхліб” продадуть

Фонд державного майна України (ФДМУ) оголосив про проведення конкурсу з продажу пакету у розмірі 25%+1 акція ВАТ «Кримхліб» (м. Сімферополь, Крим).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФДМУ.

Стартова ціна даного пакету акцій становить 5 млн. 791,4 тис. грн. Номінальна вартість пакету – 2 млн. 523,8 тис. грн., однієї акції - 0,25 грн. Кількість запропонованих для продажу акцій - 10 095 343 шт.

Фіксованими умовами конкурсу, зокрема, передбачається: збереження основного профілю діяльності підприємства; збільшення загального обсягу виробництва, доходу (виручки) і чистого прибутку за підсумками 2008 року і наступних (не менш як 5 років) відносно показників 2006 року; загальна сума інвестицій до кінця 2009 року має скласти не менш як 43 млн. 136 тис. грн.

Конкурс відбудеться у Сімферополі.

Довідка УНІАН. ВАТ «Кримхліб» (ТМ «Булкин») управляється ЗАТ «Холдинг «Т і С».