Запалено вогні головної ялинки Криму

Сьогодні в Сімферополі запалено вогні головної міської ялинки. Вона заввишки 15 метрів.

Як повідомляє прес-центр міскради Сімферополя, штучну новорічну ялинку придбано в Китаї. Її прикрашають 30 тисяч світлодіодних лампочок і 200 іграшок у вигляді кульок.

На церемонії відкриття ялинки міський голова Сімферополя Геннадій БАБЕНКО зазначив, що штучне дерево придбано за рахунок спонсорських коштів. Вартість ялинки становить 130 тисяч грн. «Ми не витратили з бюджету ні копійки, - наголосив Г.БАБЕНКО. - Крім того, спонсори придбали додатково 15 тисяч світлодіодів і кульки».

Він також повідомив, що, можливо, до наступного Нового року буде придбано нову головну міську ялинку - вищу і красивішу. «Нинішня ялинка нікуди не подінеться, - зазначив мер. - Просто вона буде встановлена в другом куточку міста».