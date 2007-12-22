«Студентське братство» встановило намети біля штабу ЧФ РФ у Севастополі

20 активістів Всеукраїнської молодіжної громадської організації „Студентське братство” сьогодні вранці у Севастополі встановили 6 наметів біля будинку штабу Чорноморського флоту Російської Федерації.

Як повідомив кореспонденту УНІАН лідер цієї організації Олег ЯЦЕНКО, таким чином „Студентське братство” має на меті провести “чергову громадську інспекцію виконання з боку ЧФ РФ українсько-російських угод від 1997 року щодо Чорноморського флоту, вказати керівництву російського флоту на виявлені нами порушення”. За інформацією О.ЯЦЕНКА, окрім наметів, активісти організації встановили на воротах штабу два державні прапори України, які, стверджує він, російські військовослужбовці одразу ж зняли, зламавши при цьому древка. „Після цього, - додав О.ЯЦЕНКО, - ми звернулися телефоном до севастопольської міліції за захистом”. За його словами, те, як російські військовослужбовці ламали прапори, знято на відеокамеру.

Як зазначив лідер „Студентського братства”, „цього разу охорона штабу ЧФ РФ демонструє свою надзвичайну бойову готовність: вперше в історії громадських інспекцій з боку „Студентського братства” на об’єктах ЧФ РФ нас зустріли в касках і бронежилетах, причому, безпосередньо на території міста, на прилеглих до штабу вулицях, а не на території військової частини чи закритого гарнізону”. Крім того, додав О.ЯЦЕНКО, біля штабу поставили водомет та з десяток вантажівок. За його словами, підрозділ міліції УМВС України у місті Севастополі вже прибув на місце події.

Також за інформацією О.ЯЦЕНКА, група активістів „Студентського братства” встановила на будинку Управління гідрографії ЧФ РФ (неподалік від штабу ЧФ РФ - УНІАН) табличку з написом „Об’єкт Міністерства транспорту України”. „Поки що ніхто її не зірвав”, сказав О.ЯЦЕНКО. Близько 11.00 активісти „Студентського братства” також зняли офіційну табличку з цієї установи.