ЗМІ: Автомобіль мера Сімферополя став причиною ДТП
16:13, 22 грудня 2007Крым
8 0
Одна людина загинула. Є травмовані
Днями авто глави міста Сімферополя Геннадія Бабенка потрапило в ДТП.
В результаті ДТП одна людина загинула, а 26-річний чоловік і 18-річна дівчина потрапили до лікарні, повідомляє Обком.
За свідченнями очевидців, автомобіль сімферопольського мера рухався з перевищенням швидкості смугою, призначеною для громадського транспорту, і під знак, що забороняє проїзд. Він зіткнувся з іншою машиною, в якій знаходилися пасажири. Від удару автомобіль виїхав на тротуар, збив пішохода і врізався в стовп.
Поки невідомо, чи знаходився за кермом сам мер – член Партії регіонів Г.Бабенко. Зате відомо, що пішохід, що постраждав у ДТП, – родич одного із співробітників мерії, зазначає видання.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter