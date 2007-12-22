Головний ДАІшник України звільнився

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО звільнив Олексія КАЛИНСЬКОГО з посади начальника Департаменту Державтоінспекції МВС України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив сам О.КАЛИНСЬКИЙ.

Він сказав, що вчора написав рапорт на звільнення з посади. На уточнююче запитання, що слугувало причиною такого рішення, екс-начальник ДАІ відповів: «Писав сам, ніхто моєю рукою не водив, але було прохання нового міністра».

О.КАЛИНСЬКИЙ також зазначив, що рішення це він прийняв спокійно і не збирається у відповідь на звільнення «зливати» внутрішню інформацію міністерства – адже, за його словами, Департамент ДАІ і раніше не приховував інформації від ЗМІ.

При цьому екс-начальник Департаменту ДАІ відзначив, що вважає свою роботу на цій посаді плідною. Він також додав, що довіра до ДАІ останнім часом значно зросла – «хай не настільки, як ми чекали, але позитивна динаміка є».