У Севастополі відбудеться спецпогашення марки

У Севастополі в червні наступного року відбудеться спецпогашення марки на честь 225-річчя міста.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив директор Севастопольського державного підприємства «Укрпошта» Ростислав КОНОПАЦЬКИЙ.

За його інформацією, вже є ескіз марки, який зараз очікує на своє затвердження. За словами Р.КОНОПАЦЬКОГО, спецпогашення відбудеться 14 червня, у день міста.

Директор додав, що після спецпогашення марка може випускатися в залежності від попиту на неї.

Як зауважив він, раніше марки, пов’язані з Севастополем, присвячувалися історичним місцям міста, бойовим кораблям флоту тощо.

Р.КОНОПАЦЬКИЙ нагадав, що саме у Севастопольській дирекції «Укрпошти» у 1995 році створено прапор «Укрпошти». Крім того, як сказав він, придумана у Севастополі уніформа - з блакитним і жовтим кольорами - також була взята «на озброєння», і потім «узаконена» по усіх дирекціях «Укрпошти».

За словами Р.КОНОПАЦЬКОГО, Севастополю також належить ініціатива прийому на роботу сортувальниками інвалідів, від 3-ї до 1-ї групи. Як додав він, «подібну практику ми здійснюємо вже протягом трьох останніх років, і на сьогодні їх в наших поштових відділеннях працює 37 чоловік».