Податківці вилучили купу ялинок

Співробітники податкової міліції Ялти в ході проведення оперативних заходів виявили і присікли незаконну торгівлю ялинками.

Як повідомляє прес-група ДПА в АРК, у мешканки Ялти, яка не мала ні державної реєстрації, ні дозволу на розміщення об`єкту торгівлі, вилучено 153 ялинки на суму понад 7,6 тисяч грн. За рішенням суду дерева вилучені, гроші від їх продажу поступлять до бюджету держави.

Крім того, ялинками різного «калібру» без дозволу на розміщення об`єкту торгівлі, торгував приватний підприємець у місті Саки. Співробітники податкової міліції вилучили 98 дерев на суму біля 4-х тисяч гривень. Матеріали по даному факту будуть передані до суду для ухвалення рішення відповідно до чинного законодавства.