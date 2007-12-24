Джемілєв привітав українців з нагоди 70-річчя ”полум’яного борця”

Голова Меджлісу кримських татар, депутат Верховної Ради України Мустафа ДЖЕМІЛЄВ привітав українську громаду з нагоди 70-річчя від дня народження полум’яного борця за незалежність УкраїниУкраїни, одного з лідерів українського правозахисного руху, визначного політичного та державного діяча, Героя України В’ячеслава Чорновола.

«Поклавши своє життя на вівтар свободи та здобуття Україною незалежності, В’ячеслав Чорновіл в усвідомленні сьогоднішніх та майбутніх поколінь залишатиметься справжнім українським демократом та патріотом, серце якого в однаковій мірі вболівало за майбутнє свого народу та долю інших поневолених народів», - каже М.ДЖЕМІЛЄВ.

Він відзначив, що В.Чорновіл є постаттю, яка «зайняла високе місце в історії боротьби кримськотатарського народу за повернення на свою Батьківщину та поновлення своїх прав. Його позиції щодо відновлення прав кримськотатарського народу, включаючи і право на національно-територіальну автономію у складі незалежної Української держави, були незмінними протягом його правозахисної та політичної діяльності».

«В’ячеслав Чорновіл часто перебував серед своїх друзів - кримських татар, зустрічався з ними безпосередньо у поселеннях, де вони облаштовувалися після повернення з місць вигнання, виступав на сесіях Курултаю кримськотатарського народу», - нагадує лідер Меджлісу. В.Чорновіл, за словми М.ДЖЕМІЛЄВА, був і залишається «справжнім улюбленцем кримських татар». «Безсумнівно, пам`ять про одного з кращих синів української нації – В’ячеслава Чорновола зберігатиметься кримськотатарським народом нарівні с видатними борцями кримськотатарського національного руху», - підкреслює М.ДЖЕМІЛЄВ.

Довідка УНІАН. Цими днями в Україні відзначають 70-річчя від дня народження В.Чорновола.

В.Чорновіл відомий учасник дисидентського руху, журналіст. Член Української Гельсінської спілки, один із засновників і лідерів Народного Руху України.

В.Чорновіл загинув 25 березня 1999 року в автокатастрофі у Київській області.