Бійці МНС врятували відпочивальника

Поблизу села Мисливське Ялтинської міської ради, на плато гори Ай-Петрі, під час катання на санчатах отримав травму ноги 19-річний відпочивальник із Севастополя.

Повідомляє Управління інформаційно-роз’яснювальної роботи та зв’язків із ЗМІ МНС України.

На місце оперативно прибули працівники місцевого гірського пошуково-рятувального взводу МНС, які надали потерпілому медичну допомогу та доставили його до лікарні.