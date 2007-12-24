Бійці МНС врятували відпочивальника

15:10, 24 грудня 2007
Крым
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Отримав травму під час катання на санчатах

Поблизу села Мисливське Ялтинської міської ради, на плато гори Ай-Петрі, під час катання на санчатах отримав травму ноги 19-річний відпочивальник із Севастополя.

Повідомляє Управління інформаційно-роз’яснювальної роботи та зв’язків із ЗМІ МНС України.

На місце оперативно прибули працівники місцевого гірського пошуково-рятувального взводу МНС, які надали потерпілому медичну допомогу та доставили його до лікарні.

 

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