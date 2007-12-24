Свято новорічного торта запрошує ласунів

У Керчі (Крим) в перший день нового року - 1 січня - влаштують Свято новорічного торта. В ході свята всіх охочих пригостять 16-метровим тортом.

Як розповіла кореспондентові УНІАН головний фахівець управління культури виконавчого комітету Керченської міської ради Ельміра КУРТМЕМЕТОВА, торт для городян до свята приготують працівники Керченського хлібокомбінату. Бісквітний торт з кремом буде непростим. «У торті будуть заховані жетончики, за якими потім пройде розіграш призів», - повідомила Е.КУРТМЕМЕТОВА.

Народні гуляння відбудуться на головній площі Керчі з концертною програмою та ігротекою.

Свято новорічного торта проводиться в Керчі вже не перший рік. «Ініціатором його проведення є мер Керчі Олег ОСАДЧИЙ», - відзначила головний фахівець управління культури Керченської міськради.