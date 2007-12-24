Пам`ятник тому, ”хто дає життя”, з`явився в Криму

Ключове слово - "вода"

У Євпаторії відкрили пам`ятник водопровідникові. Пам`ятник виконано з бетону і тоновано під бронзу. Автор триметрового пам`ятника водопровідникові, на постаменті якого російського написано "Дающий жизнь", - євпаторійський скульптор Віталій ЗАЙКОВ. Ініціатором створення пам`ятника виступило водопровідно-каналізаційне господарство Євпаторії. Пам`ятник водопровідникові з`явився на одній з центральних вулиць міста - перед будівлею водоканалу. Колектив підприємства взяв на себе всі витрати, пов`язані із встановленням пам`ятника.

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