Пам`ятник тому, ”хто дає життя”, з`явився в Криму

17:06, 24 грудня 2007
Крым
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Ключове слово - "вода"

У Євпаторії відкрили пам`ятник водопровідникові. Пам`ятник виконано з бетону і тоновано під бронзу.

Автор триметрового пам`ятника водопровідникові, на постаменті якого російського написано "Дающий жизнь", - євпаторійський скульптор Віталій ЗАЙКОВ.

Ініціатором створення пам`ятника виступило водопровідно-каналізаційне господарство Євпаторії. Пам`ятник водопровідникові з`явився на одній з центральних вулиць міста - перед будівлею водоканалу.

Колектив підприємства взяв на себе всі витрати, пов`язані із встановленням пам`ятника.

 

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