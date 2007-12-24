У Ялти з`явиться італійський побратим

Ялта скоро стане рекордсменом по кількості міст-побратимів. Скоро у неї з`явиться ще одно місто-побратим – італійське місто Сальсомаджіоре Термі (Парма).

Мери Ялти Сальсомаджіоре Термі підписали меморандум і протокол про наміри по встановленню побратімських відносин між цими містами.

Як повідомляє ялтинська мерія, ініціатива про побратімство двох курортних міст виникла на міжнародній зустрічі Асоціації медичних працівників, що проходила в Києві.

Сальсомаджіоре Термі славиться своїми термальними водами з унікальними лікувальними властивостями, тут проходили реабілітацію радянські космонавти.

Сальсомаджіоре - батьківщина знаменитого композитора Джузепе Верді.