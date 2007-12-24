У Ялти з`явиться італійський побратим
18:43, 24 грудня 2007Крым
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Місто - батьківщина Джузепе Верді
Ялта скоро стане рекордсменом по кількості міст-побратимів. Скоро у неї з`явиться ще одно місто-побратим – італійське місто Сальсомаджіоре Термі (Парма).
Мери Ялти Сальсомаджіоре Термі підписали меморандум і протокол про наміри по встановленню побратімських відносин між цими містами.
Як повідомляє ялтинська мерія, ініціатива про побратімство двох курортних міст виникла на міжнародній зустрічі Асоціації медичних працівників, що проходила в Києві.
Сальсомаджіоре Термі славиться своїми термальними водами з унікальними лікувальними властивостями, тут проходили реабілітацію радянські космонавти.
Сальсомаджіоре - батьківщина знаменитого композитора Джузепе Верді.
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