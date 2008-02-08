У селі в Криму, де виявлено падіж птиці, введені карантинні обмеження

У Чорноморському районі Криму проводяться заходи з недопущення розповсюдження можливої вірусної інфекції грипу птиці.

Головним управлінням МНС України в Криму спільно з фахівцями Управління ветеринарної медицини АРК, співробітниками ветеринарної міліції та органів місцевого самоврядування у селах Кіровське та Низове (3 км зона) проводились епізоотологічні обстеження приватних домогосподарств, організовано 3 ветеринарно-санітарних пости.

Як повідомляє прес-служба МНС України, з метою недопущення поширення можливої вірусної інфекції заборонено вивіз з території населених пунктів птиці та продукції птахівництва, введені карантинні обмеження.

Ситуація знаходиться на контролі Головного управління МНС в АР Крим.

Нагадаємо, 7 лютого до МНС України надійшло повідомлення про те, що 5 лютого у с. Кіровське Чорноморського району на території приватного домоволодіння виявлено падіж 3 голів свійської птиці, всього в господарстві було 7 птахів. 6 лютого Республіканською державною лабораторією ветеринарної медицини АР Крим проведено експертизу та у відібраному патматеріалі виявлено к-ДНК вірусу грипу А серотипу Н5. 7 лютого патматеріали направлені в Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (м. Київ) для підтвердження остаточного діагнозу.