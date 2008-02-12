У «Самообороні» вважають заяву регіоналів «потоком несуразностей»

Акція «Самооборона від беззаконня влади», організована кримськими відділеннями руху «Народна самооборона» і всеукраїнської громадської організації «Антикримінальний вибір», не носить політичного характеру.

Мета акції (безстрокового пікету Сімферопольської мерії) – захист конституційного права на житло жителів двох сімферопольських гуртожитків (вул. Генерала Захарова, 15 і вул. Жидкова, 76).

Про це йдеться в заяві кримського «Антикримінального вибору» у зв`язку із заявою фракції «Блок «За Януковича!» у Сімферопольській міськраді.

«Головна вимога учасників акції – зупинити житлове беззаконня в Сімферополі. На думку жителів цих гуртожитків, беззаконня полягає в тому, що комерційні структури, шляхом відключення тепла і світла, намагаються «вижити» 700 чоловік із їх квартир, а сімферопольська міська влада тільки потурає цьому процесу», - заявили в кримському «Антикримінальному виборі».

Автори заяви також назвали незрозумілим потіком «несуразностей» депутатів від блоку «За Януковича!» звернення: «подивитеся в дзеркало: хто такі «Анти» і хто «Кримінал».

Як повідомлялось, фракція «Блок «За Януковича!» у Сімферопольській міській раді називає піар-кампанієй збір підписів, організований кримською «Народною самообороною» і місцевим відділенням Всеукраїнської організації «Антикримінальний вибір». У заяві депутати фракції питають, про яке беззаконня у міськраді говорять організатори збору підписів, і за чий рахунок влаштована піар-кампанія. «Хто його оплачує це замовлення?! На чиї гроші стоїть намет перед виконкомом, на чиї гроші випущені газети і листівки, хто оплачує 2 телекомпанії, хто збирає підписи, і хто зацікавлений в піар-кампанії «Бабенко – геть!»?», - питають регіонали. «Наша відповідь «Антикриміналам» - подивиться на себе в дзеркало: хто такі «Анти» і хто «Кримінал»?», - йдеться в заяві.

У Сімферополі йде збір підписів за відставку мера Геннадія БАБЕНКА.