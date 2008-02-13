У День закоханих кількість розлучень в Україні б‘є рекорди мінімуму

На День закоханих, який святкується 14 лютого, в Україні очікується черговий рекорд з кількості укладених шлюбів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, за словами міністра юстиції Миколи ОНІЩУКА, статистика органів реєстрації актів цивільного стану громадян (РАЦС) свідчить, що кількість заяв, поданих в Україні на реєстрацію шлюбів 14 лютого, перевершує навіть минулорічний рекорд. Незважаючи на те, що у високосний рік традиційно фіксується спад кількості одружень, у 2008 році 14 лютого планують укласти шлюб 710 пар. Для порівняння, у перед високосний 2007 рік у цей день в Україні одружилося 699 пар.

Такі показники, відзначив міністр юстиції, у кілька разів перевищують середню кількість шлюбів, що зазвичай укладається в будні дні.

Разом з тим, кількість розлучень, що запланована на 14 лютого, в чергове б‘є рекорди мінімуму. Якщо в 2007 році в День закоханих розлучилося 74 пари, то 14 лютого 2008 року планують розлучитися 62 пари. При тому, що в середньому за день в Україні розлучається близько 400 пар.

Традиційно рекордним є також співвідношення кількості шлюбів до кількості розлучень, що фіксується 14 лютого протягом кількох останніх років. Якщо середньорічне співвідношення кількості розлучень до кількості шлюбів становить 1 до 2 на користь весіль, то 14 лютого 2008 року таке співвідношення становитиме 1 до 11,5 на користь шлюбів (у 2007 році таке співвідношення становило 1 до 9,5 на користь шлюбів).

Жодного розлучення 14 лютого 2008 року не планується у 14 регіонах України.