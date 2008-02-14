Керівники уряду Криму будуть у Ющенка ”на короткому повідці”

Керівники Ради міністрів Автономної Республіки Крим мають узгоджувати з Президентом України свої відрядження за кордон.

Про це йдеться в указі Президента від 14 лютого № 123/2008, розміщеному на офіційному сайті глави держави.

Зокрема, в указі “Про внесення змін до Указу Президента України від 5 березня 2002 року «Про Порядок здійснення зовнішніх зносин Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями» вносяться зміни, за якими службові відрядження за кордон керівників Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій підлягають попередньому погодженню з Президентом України і здійснюються виключно за умови надання такого погодження.

Відповідно до указу, Рада міністрів АРК, місцеві державні адміністрації готують та подають на розгляд Президентові України пропозиції щодо службових відряджень за кордон керівників цих органів не пізніше ніж за п`ять днів до дати виїзду за кордон.

Пропозиції щодо службових відряджень за кордон керівників Ради міністрів АРК, місцевих державних адміністрацій мають містити такі документи: подання Президентові України, в якому обґрунтовується необхідність здійснення відповідного службового відрядження та зазначаються його ймовірні результати; проекти погоджених у встановленому порядку директив, вказівок, технічних завдань на заходи під час службового відрядження.

В разі, якщо під час службового відрядження передбачається укладення документа, необхідний узагальнений висновок Міністерства закордонних справ України про відповідність проекту документа законодавству України, міжнародно-правовим зобов`язанням України, зовнішньополітичному курсу та зовнішньоекономічній політиці України.