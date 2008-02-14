Понад дві тисячі неліцензійних дисків публічно знищили у Севастополі

У Севастополі публічно понад дві тисячі неліцензійних DVD-дисків, аудіо- і відеокасет, повідомляє прес-служба УМВС України в Севастополі.

В акції взяли участь співробітники відділу державної служби з боротьби з економічною злочинністю УМВС, державної виконавчої служби, а також журналісти.

В ході останніх заходів, проведених співробітниками міліції, вилучено понад 2 тисяч екземплярів DVD-дисків, аудіо- і відеокасет, а також декілька упаковок з підробленою кавою і пральним порошком.

За рішенням суду вся вилучена контрафактна продукція знищена.

За публічною акцією міліції спостерігали севастопольці і гості міста.