Понад дві тисячі неліцензійних дисків публічно знищили у Севастополі
21:00, 14 лютого 2008Крым
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За акцією спостерігали жителі і гості міста
У Севастополі публічно понад дві тисячі неліцензійних DVD-дисків, аудіо- і відеокасет, повідомляє прес-служба УМВС України в Севастополі.
В акції взяли участь співробітники відділу державної служби з боротьби з економічною злочинністю УМВС, державної виконавчої служби, а також журналісти.
В ході останніх заходів, проведених співробітниками міліції, вилучено понад 2 тисяч екземплярів DVD-дисків, аудіо- і відеокасет, а також декілька упаковок з підробленою кавою і пральним порошком.
За рішенням суду вся вилучена контрафактна продукція знищена.
За публічною акцією міліції спостерігали севастопольці і гості міста.
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