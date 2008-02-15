Сьогодні - 19-а річниця виведення радянських військ із Афганістану

У Севастополі з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав і 19-ї річниці виведення радянських військ із Афганістану відбулися панахида у Свято-Володимирському соборі, покладання вінків і квітів до пам’ятника “Севастопольцям, загиблим в Афганістані”, а також урочистий прийом в командуванні українських ВМС.

Як передає кореспондент УНІАН, в покладанні вінків і квітів взяли участь представники керівництва міської державної адміністрації і міської ради, командування ВМС України і ЧФ РФ, ветерани війни в Афганістані та учасники бойових дій на території інших держав.

Під час урочистого прийому в командуванні українських ВМС військовослужбовців, які виконували інтернаціональний обов’язок за межами нашої держави, командувач ВМС України віце-адмірал Ігор ТЕНЮХ, зокрема, вручив почесний нагрудний знак «За досягнення у військовій службі» II ступеня полковнику Олегу КРИЖАНІВСЬКОМУ та підполковнику Валентину ГУРІНУ, почесний нагрудний знак «За самовіддану працю у Збройних Силах України» працівнику Збройних Сил України Василю АЖИМОВУ. Також оголошена подяка старшому прапорщику Олександру БОВКУШУ (на сьогодні у Військово-Морських Силах України працюють та проходять службу 158 воїнів-інтернаціоналістів)..

Сьогодні увечері у Театрі імені А.В.Луначарського відбудуться урочисте зібранні та святковий концерт з нагоди вшанування учасників бойових дій на території інших держав.