Севастополь профінансує мову Пушкіна на мільйон гривень

Програма розвитку регіональної російської мови і російської культури у Севастополі, ухвалена у березні минулого року на 2007-2011 роки, поточного року, як і торік, буде профінансована на рівні 1 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, саме таку цифру передбачили міська державна адміністрація, яка готувала проект програми соціального і економічного розвитку міста на 2008 рік, а також депутати міськради, що днями її затвердили.

Голова постійної комісії міської ради з гуманітарних і соціальних питань Тетяна СОРОКІНА в інтерв’ю УНІАН повідомила, що конкретне наповнення заходів програми буде затверджене на березневій сесії міської ради, однак, за її словами, вже сьогодні можна сказати, що насамперед це будуть заходи, пов’язані з розвитком російської мови в сфері освіти і культури. Як додала вона, це також придбання періодичної літератури та видань російської класики для бібліотек міста, видання книг місцевих авторів тощо.

Як повідомляв УНІАН, 13 березня 2007 року Севастопольська міська рада затвердила „Програму розвитку регіональної російської мови, російської культури у Севастополі на 2007-2011 роки”, на реалізацію якої у 2007 рік передбачалося 1 млн. 360 тис. грн. (у тому числі 1 млн. грн. з місцевого бюджету і 360 тис. грн. - „з інших джерел”).

Як повідомили УНІАН в прес-службі Севастопольської міської ради, програма соціального і економічного розвитку Севастополя на 2008 рік передбачає фінансування 48 програм - як державних, так і місцевих - у розмірі 510 млн. грн., тоді як минулого року здійснювалось фінансування 38 програм.