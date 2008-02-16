У Ялті затримали палія
13:00, 16 лютого 2008Крым
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Постраждала машина і побутові вагончики
У місті Ялта (Крим) правохоронці затримали палія - жителя Тернопільської області.
Як повідомляє прес-служба МВС України, у результаті проведення оперативно-розшукових заходів затримано жителя Тернопільської області.
Попередньо встановлено, що він уночі 5 січня в Ялті підпалив автомашину місцевого жителя та два побутові вагончики, що стояли поруч.
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