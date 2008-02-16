У горах Криму можливе сходження лавин

Головне управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в Криму рекомендує жителям і гостям півострова найближчим часом утриматись від походів у кримські гори через можливе сходження лавини.

За словами фахівців, особливо небезпечними ділянками в даний час є південні схили Ай-Петрінської яйли, Чатир-даг і Демерджі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського Главку МНС, снігопад, що пройшов 15 лютого, і невеликий вітер, що супроводжував його, призвели до нагромадження так званих сніжних «карнизів» – звисаючих з гірських уступів наносів снігу. «Ці навісні замети небезпечні самі по собі, оскільки досягши критичної маси можуть обрушитись від вітру або навіть відлуння гучного крику і завдати травми тим людям, які перебувають внизу, оскільки вага таких снігових «шапок» може бути доволі велика», - йдеться в повідомленні МНС. Небезпеку снігові «шапки» становлять і як ініціатори сніжної лавини: при їх обвалі велика небезпека сходження лавини.