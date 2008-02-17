У Криму потеплішає

У понеділок, 18 лютого, в Криму мокрий сніг. Температура вночі 10-15° морозу, вдень від 5° морозу до 0°. Вітер північно-східний 7-12 м/с.

Як повідомили УНІАН в Українському Гідрометцентрі, 19 лютого (вівторок) на півострові опади, хмарно. Температура вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° тепла. Вітер північно-західний 7-12 м/с.

20 лютого (середа) в Криму опади, хмарно. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла. Вітер західний 7-12 м/с.