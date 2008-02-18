У Міністерстві закордонних справ України вважають, що ситуація навколо Косово не може бути прецедентом.

Про це йдеться у заяві МЗС України щодо Косово, текст якої передано агентству УНІАН.

“Як і більшість країн, вважаємо, що ситуація навколо Косово не може бути прецедентом”,- наголошується в заяві.

У МЗС України вважають, що майбутнє Косово і регіону в цілому – у європейській перспективі.

"Тільки у такий спосіб можна буде гарантувати збереження стабільності, недопущення насильства та забезпечення громадянського миру. Виходимо з того, що права і свободи усіх громадян та етносів, які населяють Косово, будуть належно забезпечені",- зазначається в заяві.

У МЗС сподіваються на відновлення плідного діалогу між усіма залученими сторонами. Важливу роль у цьому мають відігравати багатосторонні механізми, зокрема ЄС, ОБСЄ, ООН. Особливе місце належить міжнародним фінансовим інституціям, які допоможуть забезпечити сталий соціально-економічний розвиток регіону, йдеться у заяві.